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iOS’un internet tarayıcısı uygulaması Safari, birden fazla arama motoru içerir. Arama motoru tercihi yelpazesi geniş olan Safari’de istediğiniz zaman istediğiniz arama motorunu kullanabilir ve internette gezinti yapabilirsiniz.

iOS: Safari’de Arama Motorunu Değiştirme

İnternet tarayıcısı Safari’ye herhangi bir eklenti kurmadan arama motorunu değiştirebilirsiniz. Safari’de arama motorunu değiştirmek için ilk olarak iOS cihazınızın Ayarlar bölümüne gidin. Ayarlar ekranını aşağı doğru hafifçe kaydırın ve Safari’ye tıklayın. Safari’ye ait ayarların bulunduğu ekranda Arama Motoru‘na dokunun. Açılan ekranda Safari’ye entegre edilmiş arama motorları bulunmaktadır. Buradaki arama motorlarından hangi arama motorunu tercih etmek istiyorsanız üzerine hafifçe dokunun.

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Safari tarayıcısı ile ilgili ayarlarınızı Ayarlar > Safari ekranından yapabilirsiniz. Bu ekranda arama motoru ve Safari önerilerini kapatabilir, sık ziyaret edilen sitelerin görüntülenmesini kapatabilir ve arama geçmişini temizleyebilirsiniz.

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Safari’de arama motoru tercihi yapmanız, iOS cihazınıza bir diğer internet tarayıcısı indirmenizi gerektirmez. Safari hızlı ve kolay kullanıma sahip bir internet tarayıcısıdır. Ayrıca Safari’nin içinde barındırdığı arama motorları diğer arama motorlarından oldukça kapsamlıdır. Diğer arama motorlarından istediğiniz arama sonuçlarını elde edemeyebilirsiniz. Bu yüzden Safari’ye entegre edilen arama motorlarından herhangi birini tercih etmeniz daha iyi olabilir.

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iOS: Safari’de Arama Motorunu Değiştirme ve diğer konular hakkındaki sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz. Forum sayfamıza buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!