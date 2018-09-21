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iOS cihazınızda tıbbi kimlik yaratarak acil bir durumda ve kaza anında telefonunuza erişen kişilere yardımcı olabilirsiniz. Oluşturduğunuz tıbbi kimlik iOS cihazınıza kilitliyken ekranda görüntülenecektir.

iOS: Tıbbi Kimlik Yaratma

iOS cihazınızda tıbbi kimlik yaratmak için rehbere girin. Rehberin en başında yer alan kartınıza tıklayın. Ekranın en altındaki kırmızı yazılı Tıbbi Kimlik Yarat‘a tıklayın. Burada önemli olan adımlardan bir tanesi Kilitliyken Göster butonun aktif olmasıdır. Bu buton aktifse aşağıda yer alan bilgileri doldurmaya başlayın. Hastalıklarınız, alerjileriniz, kullandığınız ilaçlar, kan grubunuz, organ bağışı yapıp yapmak istemediğiniz, ağırlığınız ve boyunuz acil bir durumda sağlık görevlilerine yardımcı olacaktır. Bu yüzden tüm bu alanları eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun. Eğer acil bir durum anında sağlık ve emniyet görevlilerinin acil durum kişisi olarak birisine ulaşmasını istiyorsanız da tıbbi kimlik yaratma ekranının en altında bulunan Acil Durum Kişi Ekle‘ye tıklayın ve rehberinizden, acil durum anında aranmasını istediğiniz kişi veya kişileri seçin. Ekrandaki tüm bilgileri doldurduktan sonra ekranın sol üst köşesindeki Bitti butonuna dokunun.

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Tıbbi kimlik yaratma ekranında doldurduğunuz bilgiler herhangi bir uygulama ile paylaşılmayacaktır. Bu bilgilerin olası bir durumda tüm görevlilere yardımcı olacağını bilerek doldurmanız en önemli adımlardan bir tanesidir.

iOS: Tıbbi Kimlik Yaratma ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forum sayfamıza buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!