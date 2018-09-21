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iOS 12 sürümü ile Safari için birçok güncelleme geliyor. En göze çarpan görsel değişikliklerden biri de artık web sitelerde favicon’ların kullanılması. Bu nedenle iPhone Safari’de Favicon’ları etkinleştirmek mümkün hale geldi.

iPhone Safari’de Favicon’ları Etkinleştirmek

Bildiğiniz gibi, favicon’lar ya da küçük simgeler web sitesini temsil eden küçük simgelerdir. Hemen hemen her tarayıcı sekme listesinde ve yer imleri çubuğunda o sitenin favicon’unu gösterir. Bunun dikkate değer istisnası şimdiye kadar Safari idi.

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Safari’de sekmeleri ve yer işaretlerini yönetmeyi kolaylaştırmak için favicon’ları etkinleştirmek isterseniz işte nasıl yapıldığı aşağıda yer alıyor.

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iPhone Safari’de küçük simgeler nasıl etkinleştirilir:

En son Safari sürümüne erişmek için öncelikle telefonunuzu iOS 12‘ye güncellemeniz gerekir. Bu yıl iPhone 5S‘den en son iPhone’a kadar tüm modeller iOS 12 güncellemesini aldılar.

Cihazınızı iOS 12’ye yükselttikten sonra Ayarlar > Safari’yi açın.

Genel bölümüne gidin ve Sekmeler bölümünde yeni bir “Simgeleri Göster” seçeneğini göreceksiniz.

Simgeleri ya da asıl adıyla Favicon’ları görüntülemek için bu özelliği etkinleştirin.

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