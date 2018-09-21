“iTunes iPhone’a Bağlanamadı Çünkü Aygıttan Okunurken Bir Hata Oluştu” Çözümü

REKLAMLAR

iTunes hataları hep can sıkıcı olmuştur. Bunlar oldukça genel ve neyin yanlış olduğu konusunda çok az açıklama yaparlar. Çok çeşitli problemler için aynı veya benzer hata mesajı gösterilir. İPhone’unuzu bir yedeklemeden geri yüklemeye çalıştığınızda iTunes‘da görebileceğiniz bir hata, “iTunes iPhone’a Bağlanamadı Çünkü Aygıttan Okunurken Bir Hata Oluştu” mesajıdır.

iTunes iPhone’a Bağlanamadı Çünkü Aygıttan Okunurken Bir Hata Oluştu

Hata, aygıta erişmenin ve ona veri yazmanın bir sorun olduğuna işaret ediyor. Çoğu kullanıcı bunun kilitli telefonla veya girilmesi gereken başka bir şifre ile ilgili olduğunu düşünebilir. Ancak konu bu değil. Geri yükleme sırasında bu hatayı aldığınızda çoğu zaman disk alanı tükendi demektir. Çözüm cihazda boş alan açmaktır.

REKLAMLAR



Peki iPhone’unuzu geri yüklemek için ne kadar disk alanı gerekiyor? İyi bir soru. Yedeklemenizin boyutuna göre her zaman en az 1 GB kadar daha boş alan olmalıdır. Örneğin, yedeklemeniz 8 GB ise, diskinizde 9 GB boş alan olmalıdır.

REKLAMLAR

Yapabiliyorsanız 1 GB daha alanı boşaltın. Dosyaları silmek için gidebileceğiniz bir yer, iTunes’un oluşturduğu MobileSync klasörüdür. iPhone’da yer açmak için MobileSync klasörünü silebilirsiniz.

Windows 10’da MobileSync konumu

C:\Kullanıcılar\kullanıcı adınız\Apple\MobileSync\Backup

macOS’da MobileSync konumu

~/Kütüphane/Uygulama Desteği/Mobile Sync/Backup

Burada, geri yüklemek istediğiniz yedeklemenin hangi klasör olduğunu belirlemek için dosya tarihlerine göz atın. Doğru yedeklemeyi seçmemiş olabileceğinizden endişe ediyorsanız, diğer klasörleri harici bir sürücüye yedeklemek iyi bir fikirdir. Ancak eminseniz fazlalık olan yedeklemeleri silebilirsiniz.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum