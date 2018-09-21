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OnePlus 6 Android 9.0 Pie güncellemesi ile ilgili çok önemli bir gelişme var. OnePlus 6 akıllı telefonda Android 9.0 Pie Beta güncellemesi testleri nihayet sona erdi ve akıllı telefon stabil Android 9.0 Pie güncellemesini almaya başladı. Bilindiği gibi OnePlus firması akıllı telefonlarında Android tabanlı OxygenOS arayüzünü kullanıyor ve OxygenOS’in önceki versiyonları 5.x sürüm numaralarını taşıyordu. Android 9.0 Pie esaslı güncelleme ilginç şekilde OxygenOS 9.0 versiyonunda.

OnePlus 6 Android 9.0 Pie Güncellemesi

OnePlus firması güncellemeyle birlikte cihaza Android Pie arayüz ve jestlerini adapte etmiş, tabii kendi renk özelleştirmelerini de yapmış. Yeni Adaptive Battery özelliği uygulama kullanım alışkanlıklarınızı analiz edip gereksiz olan uygulamaların fazladan pil kullanmasını engelleyerek pil ömrüne katkıda bulunabiliyor.

Do Not Disturb / Rahatsız Etme modunda özelleştirmelere gidilebiliyor. Gaming Mode v3.0 kısa mesajlar ve üçüncü parti uygulama aramaları için bildirimleri görüntüleyebiliyor. Güncelleme paketinde Eylül ayı Android güvenlik yamaları da bulunmakta.

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OnePlus 6 OxygenOS 9.0 güncellemesi akıllı telefonlara ulaşmaya başladı ancak dalgalar halinde sunulduğu için kullanıcıların biraz sabretmeleri gerekecek.

155.7 x 75.4 x 7.8 mm boyutlarında ve 177 gram ağırlığındaki OnePlus 6 akıllı telefonun 6.28 inç genişlikli optik AMOLED ekranı 2280 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Cihaza Qualcomm’un üst düzey Snapdragon 845 yongaseti güç veriyor. 6 / 8 GB RAM, 64 / 128 / 256 GB kapasiteli dahili depolama birimi, arka yüzde 16 MP + 20 MP çift kamera yapılandırması, ön yüzde 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 3300 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler içeriyor. Cihaz kutusundan Android 8.1 Oreo işletim sistemi versiyonuyla çıkıyordu.

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