REKLAMLAR

LG‘nin heyecanla beklenen yeni akıllı telefonu LG V40 ThinQ ile ilgili meraklar artarken cihazla ilgili ipuçları yayılmaya devam ediyor. Alınan son duyuma göre LG V40 ThinQ özellikleri arasında en çarpıcı olanı önde üç ve arkada iki olmak üzere cihazın toplam beş adet kameraya sahip olması. Ekim’in ilk haftası resmi tanıtımının yapılması beklenen LG V40 ThinQ özellikleri ile kullanıcılarının beklentilerini epeyce karşılayacağa benziyor.

Yeni LG V40 ThinQ Özellikleri Ortaya Çıktı

Kullanıcılarıyla buluşmasına çok az bir zaman kalan LG V40 ThinQ özellikleri hakkında dedikodular çoktan yayılmaya başladı. Gün içerisinde gelen bir sızıntı ile birlikte, heyecanla beklenen amiral gemisinin teknik özellikleri belli oldu.

REKLAMLAR



Bildiğiniz üzere LG V40 ThinQ modelinin 6 GB RAM ile geleceği daha önceden öğrenilmişti. Gelen son son sızıntıya göre iki farklı depolama seçeneğine sahip olacağı doğrulanan cihazın diğer depolama alanı ise 8 GB RAM‘lik.

REKLAMLAR

Alınan duyumlara göre LG V40 ThinQ sunduğu iki farklı RAM seçeneğinin yanı sıra, microSD ile yükseltilebilen 128 GB’lık depolama alanına da sahip olacak. LG V40 ThinQ, 3,300mAh’lik bir batarya ile beslenirken, işlemci tarafına baktığımızda ise Qualcomm‘un yeni nesil üst seviye işlemcisi olan Snapdragon 845‘ten gücünü alacağını görüyoruz.

LG’nin amiral gemisi yeni V40 ThinQ modelinin teknik özelliklerini V35 ile karşılaştırdığımızda major bir farklılık göremesek de yenilenen tasarımın kullanıcılarını tatmin edebilir özellikte olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan en göze çarpanı son zamanların trendinden geride kalmayan firmanın çentikli ekran tasarımını kullanıcılara sunması. Ekran boyutunun büyümesi neticesinde LG V40 ThinQ modelinin 6.4 inçlik ekranla kullanıcılarını karşılaması teknoloji severlerin hoşuna giden diğer önemli bir ayrıntı olacak.

Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere LG V40 ThinQ, önde ve arkada toplam beş adet kamera ile kullanıcılarını karşısına çıkacak. 8 ve 5 megapiksellik çift kamera kurulumu önde yer alırken, arka tarafta ise 16, 12 ve 8 megapiksellik üçlü kamera kurulumuyla buluşacağız. Ekim’in ilk haftasındaki tanıtımın ardından LG V40 ThinQ teknoloji meraklılarının satışına sunulacak.