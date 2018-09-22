Android: Telefonda Site Engellemek (Root’suz)

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Android telefonda site engellemek mümkün. Bunun hem root hem de rootsuz yöntemleri bulunuyor. Biz root gerektirmeyen ve Play Store’dan indirilen bir uygulama ile yapılan bir yoldan bahsedeceğiz.

Telefonda Site Engellemek

Google Play Store’da yer alan ve her Android telefon tarafından ücretsiz indirilebilen “Block Site” uygulaması web sitelerini engellemede oldukça düzgün bir iş çıkarıyor.

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Uygulamayı indirip yükledikten sonra, ayarlardan “Cihaz Erişilebilirliğini” etkinleştirmenizi isteyecek. Uygulamayı çalıştırmak için gereken zorunlu bir adımdır.

Block Site Nasıl Kullanılır?

Cihaz Erişilebilirlik ayarlarından “Block Site” özelliğini açık duruma getirin ve böylece web sitelerini engellemeye başlayın.

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Block Site, Android tarayıcınızın web sitelerini görüntülemesini engellemek için sizden birkaç izin isteyecek. Ancak bu izinler sayesinde tarayıcı penceresinin içeriğini kontrol edebilecek. Block Site can sıkıcı pop-up veya reklamlardan kurtulmanızı sağlayan güvenilir bir uygulama.

Uygulamayı çalıştırın ve sağ alt taraftaki yeşil simgeye dokunarak engellemek istediğiniz bir web sitesinin adresini girin. Aynı zamanda “Yetişkin web sitelerini engelle” seçeneği ile uygunsuz web sitelerin otomatik olarak engellenmesini de sağlayabilirsiniz.

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