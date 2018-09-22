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Airdroid, dosyaları aktarmanıza, SMS mesajları göndermenize ve telefonunuzu PC’nizden kontrol etmenize izin veren benzersiz ve kullanışlı bir uygulamadır. Google Play Store’da ve iOS App Store’da bulunur ve bir dosya aktarmanız gerektiğinde, ancak elinizde bir USB arabirimine sahip olmadığında kullanışlı bir alternatiftir. İşte telefonu Linux bilgisayara bağlamak için bilinmesi gerekenler.

Android: Telefonu Linux Bilgisayara Bağlamak

İlk olarak, Play Store’u açmanız ve Airdroid uygulamasını aramanız gerekecek. Uygulama ücretsizdir ve normal olarak indirip yükleyebilirsiniz.

Uygulamayı açın ve kısa bir tanıtımdan sonra, aşağıdaki ekran karşınıza çıkacak. Ücretsiz sürüm reklam desteklidir.

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Linux PC’niz ile telefon arasındaki bağlantıyı kurmak için “AirDroid Web” e tıklayın. İki seçenek göreceksiniz: Web istemcisini kullanabilir veya verilen IP adresine yerel olarak bağlanabilirsiniz. Bu durumda 192.168.1.68:8888 benzeri bir adres görürsünüz.

İkinci seçeneği kullanırsanız, PC‘nizin ve telefonunuzun aynı ağda olması gerekir. Yani aynı Wi-Fi modeme bağlanmalılar.

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Hangi seçeneği seçerseniz seçin, cihazınızı doğrulamanız istenir. Web arayüzünde, ekrandaki QR kodu taramanız gerekir. IP adresi seçeneğinde ise telefonda manuel doğrulamaya ihtiyaç vardır. Bunu yaptıktan sonra, aşağıdaki ekran ile karşılaşırsınız.

Cihazınızla etkileşime geçmenizi sağlayan simgeleri görebilirsiniz. Sağ tarafta cihaz detayları yer alır. Örneğin, cihazdaki mevcut boş alan gibi. Bu simgeleri kullanarak artık Android ve Linux arasında dosya aktarımı yapabilir, Linux’a indirdiğiniz APK’leri Android telefonunuza yükleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken basit bir sürükle bırak işlemidir.

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