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iOS cihazınızın çalınması durumunda cihazınızın IMEI numarasını emniyet görevlilerine vererek cihazınızın bulunmasını kolaylaştırabilirsiniz. Cihazın IMEI numarasını üçüncü kişilerle paylaşmamaya özen gösterin. Cihazın seri numarası ve IMEI’ni görüntüleme işlemi için yazımızı okumaya devam edin…

iOS: Cihazın Seri Numarası ve IMEI’ni Görüntüleme

iOS cihazın seri numarası ve IMEI numarasını görüntülemek için ilk olarak telefonun Ayarlar bölümüne girin. Ayarlar bölümünün en başında bulunan Apple kimliğinize tıklayın. Apple kimliği ekranında Apple kimliğiniz üzerinde ad, telefon numarası ve e-posta, parola değişikliği yapabilirsiniz. Bu ekranın en altındaki “…. iPhone’u” başlığına tıklayın. Açılacak olan Aygıt Bilgileri ekranında telefonun modeli, sürümü ve telefon numarasıyla beraber seri numarası ve IMEI numarası da görüntülenecektir. Telefonunuz çalındığında telefonun takip edilebilmesi için önemli olan IMEI numarasını hafızanıza kazımayı ya da bir yere not almayı ihmal etmeyin.

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Ayrıca Aygıt Bilgileri ekranındaki iPhone’umu Bul seçeneği de telefonunuz kaybolduğunda size yardımcı olacak bir diğer iPhone özelliğidir. Bu özelliği de telefonunuzda aktif etmeyi unutmayın.

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iPhone Destek Hattı ile cihazınızın arızası konusunda iletişime geçtiğiniz zaman da Apple Destek sizden IMEI numarasını isteyebilir ve cihazınıza uzaktan erişebilir.

IMEI numarası dışında ICCID (SIM karta ait seri numarası) numarasını da öğrenmek istiyorsanız telefonun Ayarlar bölümüne giderek Genel’i seçin. Genel penceresindeki başlıklardan Hakkında’ya dokunun. Burada telefonunuz hakkında tüm bilgilere erişebilirsiniz. Bu ekranda IMEI numarasının altında ICCID numarasına erişebilirsiniz.

iOS: Cihazın Seri Numarası ve IMEI’ni Görüntüleme hakkında tüm sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forum sayfamıza gitmek için buraya tıklayın. Sağlıcakla kalın!