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Seyahat ederken artık seyahat rehberleri, acenteler yerine akıllı telefonunuzu kullanabilirsiniz. Akıllı telefonlar için geliştirilmiş seyahat uygulamaları ile gideceğiniz yer hakkında bilgi alabilir, gideceğiniz yerde konaklama ve ulaşım probleminizi çözebilir, masraflarınızı en aza indirebilirsiniz. Bu yazımızda da sizlere en iyi seyahat uygulamalarından bahsedeceğiz. Biz de bu yazımızda sizlere telefonunuz için en iyi seyahat uygulamalarından bahsedeceğiz. Yazımızı okumaya devam edin…

iOS: En İyi Seyahat Uygulamaları

1- Airbnb

Airbnb, size, gideceğiniz şehirde konaklama konusunda yardımcı olur. Gideceğiniz yerde kiralanan günlük evler Airbnb uygulamasında listelenir. Otel veya pansiyon yerine Airbnb’deki evlerden birini tercih ederek daha uygun bir konaklama masrafı yapabilirsiniz.

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2- BlaBlaCar

BlaBlaCar ile şehirler arası seyahat masrafınızı en aza indirebilirsiniz. BlaBlaCar, bir şehirden başka bir şehire seyahat edecek şoförlerin arabalarında boş koltuk olmasıyla ve bu şoförlerin bunu uygulamada kullanıcılara bildirmesiyle yürütülen bir uygulamadır. Otobüs bileti almak yerine BlaBlaCar uygulamasını kullanarak daha ucuza seyahat edebilirsiniz.

3- Google Trips

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Google’ın geliştirdiği seyahat uygulaması olan Google Trips’i kullanarak gittiğiniz yerdeki gezilecek yerleri, diğer gezginlerin tavsiye ettiği restoranları ve gidilebilecek kafeleri listeleyebilirsiniz. Doğa alanlarını, mağaraları ve müzeleri ayrı ayrı kategorilerde görüntüleyebileceğiniz Google Trips uygulaması, seyahat anında size yardımcı olabilecek en iyi uygulamalardandır.

4- Google Haritalar

Google Haritalar, seyahat ettiğiniz şehirde gideceğiniz yerler arasındaki mesafeyi size rota olarak gösterir. Google Haritalar, iOS Haritalar uygulamasına göre kapsamlı bir uygulamadır. Bu uygulamayı kullanarak etrafınızda bulunan restoranları, turistik yerleri, ATM’leri, mağazaların konumlarını keşfedebilirsiniz. Google Haritalar uygulaması seyahat konusunda oldukça gelişmiş bir uygulamadır.

iOS: En İyi Seyahat Uygulamaları ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forum sayfamıza gitmek için buraya tıklayın. Sağlıcakla kalın!