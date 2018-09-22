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Home düğmesi, bir iPhone X, XS, XS Max veya XR alıp almamanın ana sebebi olabilir. Ana ekran düğmesi işlevselliğini çok fazla özleyeceğinizden endişe ediyorsanız merak etmeyin. Çünkü Apple sunduğu yeni jestlerle ana ekran düğmesini tıknaz ve modası geçmiş hale getirdi. İşte iPhone X, XS, XS Max ve XR’de ana ekrana dönmek için bilmeniz gerekenler.

iPhone X, XS, XS Max ve XR’de Ana Ekrana Dönmek

Apple, müşterilerinin kullanımı kolay olan güzel bir telefon istediğini biliyor. Gerçekten yepyeni bir cihaz ürettiler (diğer iPhone’lara kıyasla) ve minimal çerçeveler bu son teknoloji tasarımın kalbinde yer alıyor. Bu yüzden Ana Sayfa düğmesinin gitmesi gerekiyordu, ama şükür ki, tüm önemli işlevleri ekrandaki üç basit çubuk haline dönüştürdüler.

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iPhone X, XS, XS Max ve XR’deki ana ekrana erişmek için, ince çubuğun olduğu kısmın en alt tarafından yukarı doğru kaydırın, ardından ana ekrana dönme animasyonunu izleyin. Her şey sanki uygulamayı ait olduğu yere doğru kaydırıyormuşsunuz gibi çalışır.

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Aynı şekilde, kilit ekranındaysanız, ana ekrana gitmek için hangi uygulamada olursanız olun ekranın altından yukarı doğru hızlıca kaydırın. Elbette eğer kullanılıyorsa devam etmek için Face ID’nizi veya şifrenizi girmeniz gerekecektir.

Yeni iPhone jestleri hâlâ bir X, XS, XS Max ya da XR almanıza engel mi? Ana ekrana erişmek için kullanılan yeni yöntem hakkında düşündüklerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

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