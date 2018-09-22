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Durum çubuğunda kalan güç miktarını görmek için diğer tüm iPhone modellerinde Ayarlar uygulamasındaki “Pil” e gidip “Pil Yüzdesi” menüsünü kullanırsınız. Bununla birlikte, iPhone X, XS, XS Max ve XR’de bu seçenek TrueDepth kamera sisteminin getirdiği çentik nedeniyle yüzde göstergesini sığdıracak yeterli yer olmadığı için artık mevcut değil. Ama bu tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. iPhone X, XS, XS Max ve XR’de batarya yüzdesini görüntülemek hâlâ mümkün.

iPhone X, XS, XS Max ve XR’de Batarya Yüzdesini Görüntülemek

iPhone X, XS, XS Max veya XR’de pil yüzdesi göstergesini görüntülemek için açabileceğiniz herhangi bir ayar yoktur. Zira bu özellik zaten Denetim Merkezi panelinde gizli durumdadır. Bu yüzden cihaz kapanmadan önce pil gücünün ne kadar kaldığını görmek için hangi menüde olursanız olun basit bir kaydırma hareketi yeterli oluyor.

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Kontrol Merkezi paneline nasıl erişeceğinizi bilmiyorsanız, pil simgesinin ve sinyal gücü göstergelerinin olduğu ekranın sağ üst köşesinden parmağınızla aşağı doğru kaydırmanız yeterlidir. Kontrol Merkezini gerçekten kullanmak istemiyorsanız, kalan pil yüzdesini görmek için sadece aşağı doğru hızlıca kaydırıp parmağınızı kaldırmadan tekrar bırakabilirsiniz.

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