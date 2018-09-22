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Tüm iPhone’larda Force Restart işlemi cihazınız takılı kaldığında kullanabileceğiniz faydalı bir işlevdir. iPhone’u batan başlatmaya zorlamak olası hataları düzeltebilir ve cihazınızı eski çalışır haline getirebilir. Peki iPhone XS, XS Max ve XR Force Restart işlemi nasıl yapılır?

iPhone XS, XS Max ve XR Force Restart İşlemi

Yeni iPhone XS, XS Max ve XR’de donanım tuşlarının yeri önceki iPhone’lardan daha farklı. iOS 12 çalıştıran bu telefonlarda dolayısıyla bazı işlevlerin nasıl yapıldığı da değişiyor. Cihazlar 7 nm A12 işlemcilerini çalıştırıyor. Önceki iPhone’lardan çok daha hızlılar. Ancak bu asla donmadıkları anlamına gelmiyor.

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Ekranı takılı kalan bir iPhone’u kullanmaya devam etmek ve kapatmaya çalışmak imkansızlaşabilir. Bu nedenle Apple kullanıcılarına Force Restart denilen bir özelliği sunuyor. Bu hemen her iPhone’da bulunan ancak modelden modele nasıl uygulandığı değişen bir yöntem.

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iPhone XS, XS Max ve XR önceki nesil iPhone X ile aynı tasarım anlayışını taşıyor. O sebeple donanım tuşlarının sahip olduğu işlev farklılaşmadı. Force Restart için yapılması gerekenler iPhone X’de uygulunandan farklı değil:

Sesi Aç düğmesine basın.

Sesi Kısma düğmesine basın.

Yaklaşık 10 saniye boyunca Güç tuşunu basılı tutun.

Apple açılış ekranını gördüğünüzde Güç düğmesini serbest bırakın.

iPhone yeniden başlamaya zorlandıktan sonra normal bir şekilde açılacak ve az önce karşılaştığınız sorun muhtemelen ortadan kalkacaktır.

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