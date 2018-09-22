Samsung Good Lock Uygulaması İle Çoklu Pencere

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Samsung‘un geliştirdiği Good Lock uygulaması, artık daha ileri düzey bir çoklu pencere performansı sunacak. Hali hazırda birçok Android sistemde bulunan bu özellik artık kullanıcıların çoklu pencere olarak kullandığı uygulamalardan daha fazla verim almasını sağlayacak.

Bilindiği gibi çoklu pencere özelliği her uygulama için desteklenmiyor. Instagram da bunlardan birisi. Samsung’un Good Lock üzerinde yaptığı Multistar güncellemesi sayesinde artık hem birçok yenilik, hem de birçok düzeltme getirilmiş durumda.

Yeni Multistar güncellemesi ile kullanıcılar istedikleri uygulamayı çoklu pencere modunda kullanabilecekler. Ayrıca bu yeni güncellemenin takılma ve yavaşlama gibi sorunları da ortadan kaldıracağı söyleniyor. Örnek olarak YouTube’da video izlerken bir yandan da e-postalarınızı kontrol etmek gibi senaryolarda, cihazlardan alınan performansta belirgin bir artış yaşanacak ve kullanıcı deneyimi yükseltilecek.

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Samsung Good Lock uygulamasının bu yeni güncellemesinin şimdilik tek kötü yanı Android 8.1 yüklü olan cihazlarda çalışabilmesi. Yani daha düşük bir sürüme sahip cihazlar için henüz kullanma şansı bulunmuyor. Güncellemede ayrıca kullanıcıların kendi saat arayüzlerini tasarlama şansı bulunuyor. Ek olarak TaskChanger‘da NFC ve EdgeTouch+’daki hatalar da iyileştiriliyor.