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Android telefonda müzik dinlemenin birçok farklı yolu vardır. Dilerseniz kendi müzik listenizi çalabilir, YouTube’dan oynatabilir ya da bir radyo uygulamasına başvurabilirsiniz. İşte Android telefonda en iyi radyo uygulaması.

Android Telefonda En İyi Radyo Uygulaması

Radyonun ne dinlediğinize karar vermesini tercih ederseniz, iHeartRadio ve TuneIn şu anda Android telefonda kullanılabilecek en iyi radyo uygulamaları olarak karşımıza çıkıyor. Her iki uygulama da podcast ve spor akışları gibi ekstra özelliklerin yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen radyo istasyonlarına ücretsiz erişim sunuyor.

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iHearthRadio

Pop, rock, country, hip hop, R&B, haberler, komedi ve daha fazlasını sunan iHearthRadio 1500’ün üzerinde canlı radyo istasyonuna sahip. En sevdiğiniz podcast’lerin yeni veya geçmiş bölümlerini izleyin. ZM, Newstalk ZB ve daha fazlasına ücret ödemeden ulaşın.

TuneInRadio

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Tıpkı iHearthRadio gibi TuneInRadio da oldukça başarılı bir uygulama. Her iki uygulama da reklam içeriyor ancak TuneInRadio rakibinden farklı olarak birkaç ekstra ücret ile geliyor. Önceleri 9 dolara satın alabileceğiniz uygulama şimdi aylık premium modele geçti.

Show Radyo, Joy Türk FM, Kral FM, Süper FM ve Power Türk FM gibi favori radyolarınızı dinleyebilirsiniz. Cenk Erdem ve Modern Sabahlar gibi şovlar, Radyo Spor ve Lig Radyo gibi spor radyoları, BBC, Radio Caraibes ve Radio Kiskeya gibi uluslararası kanalların yanı sıra yerel haber ve müzik radyolarına erişiminiz olur.

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