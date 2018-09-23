Galaxy Note 9 Telefonda Aynı Anda İki Video İzlemek

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Samsung Galaxy Note 9 telefonda aynı anda iki video izlemek mümkün. Telefonunuzda iki video birden başlatabilir ve aynı anda ikisinden de ses alabilirsiniz.

Adım 1 – Good Lock 2018’i Kurun

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Samsung telefonunuzda Galaxy Apps mağazasına giderek Good Lock 2018 uygulamasını aratın ve cihazınıza indirin. Good Lock uygulaması bir kez kurulduktan sonra çalıştırın ve aşağıdaki adıma geçin.

Adım 2 – MultiStar’ı Yükleyin

Good Lock 2018’i yükledikten sonra, uygulamayı açın ve Good Lock için bir eklenti (veya uzantı) olan “MultiStar”ı yükleyin. Uzantıyı Galaxy Note 9’unuza ücretsiz indirmek ve kurmak için “Yükle”ye basın.

Adım 3 – Duraklamadan Çoklu Pencere

Şimdi, Good Lock uygulamasına geri dönün ve “MultiStar”a tekrar dokunun. Uzantı açıldığında karşınıza çıkan ekrandan “Use Multi window without pausing” özelliğini aktifleştirin. Böylece iki pencerede izlenen videolar duraklamadan oynatılır.

Şimdi ihtiyacımız olan Galaxy Note 9’da her iki pencerede oynatılan videolardan aynı anda ses almaktır. Bunu da aşağıdaki uygulama ile çözüyoruz.

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Adım 4 – SoundAssistant’ı yükleyin

Play Store’a gidin ve Samsung tarafından geliştirilen SoundAssistant uygulamasını indirin. SoundAssistant, Galaxy Note 9’un ses performansını özelleştiren ve geliştiren ücretsiz bir uygulamadır.

Adım 5 – İki Pencerede Sesi Etkinleştirin

SoundAssistant’ı açın ve “Control Audio” öğesini seçin. “Uygulama sesini ayır”ı seçin, ardından aşağıdan “Uygulama”ya dokunun. Video oynatmak istediğiniz iki uygulamayı seçin. Sonra “Ses cihazı“nı seçin. Hoparlörler ve kablolu kulaklıklar arasında sesi ayırmak mümkün olmadığından ayrı bir Bluetooth cihazı kullanmanız gerekecek. Galaxy Note 9 Bluetooth 5 kullanır ve bu nedenle cihaza birden fazla Bluetooth kulaklık veya hoparlör bağlayabilirsiniz.

Şimdi ikinci cihazın, sesi başka bir cihaza gönderdiğinden emin olun. Durum çubuğunda aşağı doğru kaydırın ve iki seçenek olacak: “Ses çıkışı” ve Bluetooth cihazınızın adı. “Ses çıkışı”nı seçin ve ikinci Bluetooth cihazını (kulaklık veya hoparlörü) veya telefon hoparlörünü seçin.

Samsung Galaxy Note 9 telefonda aynı anda iki video izlemek ve aynı anda iki videodan ses almak için bilmeniz gerekenler bunlardı. Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum