REKLAMLAR

Instagram, yakın zaman sonra bir yenilikle daha kullanıcılarının karşısına çıkmanın hazırlıkları içerisinde. Instagram‘ın bu sefer üzerinde çalıştığı ülke filtreleme özelliği kullanıcıların içerikleri seçtikleri ülkelerde paylaşmalarını sağlayacak. Daha da açmak gerekirse bu özellik sayesinde kullanıcılar gönderi ve hikayelerini tüm dünya yerine sadece seçtikleri ülkelerde paylaşabilecekler.

REKLAMLAR



Instagram Gönderilerine Ülke Filtreleme Geliyor

Sadece bir sosyal medya platformu olmanın ötesine geçen Instagram, her geçen gün özelliklerine bir yenisini daha ekliyor. Uygulamanın bu dinamik yapısının bugün geldiği başarıda büyük payı olduğu bir gerçek.

Uygulama araştırıcısı Jane Manchun Wong’un Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla ile ortaya çıkan Instagram‘ın son dönemde üzerinde çalıştığı ülke filtreleme özelliği kullanıcılara gönderilerini seçtiği ülkelerde paylaşma şansı sunacak. Bu özellik, kullanıcılara gönderilerini oluştururken içeriklerinin gösterileceği ülkeleri seçebilecekleri bir adım sunacak. Bu adımı geçtikten sonra, gönderiler sadece kullanıcının izin verdiği ülkelerde görülebilecek. Instagram‘ın bu özelliği sadece normal gönderilerle sınırlamayarak hikaye gönderilerine de ülke seçme adımını getireceği düşünülüyor.

REKLAMLAR

Ülke filtreleme en çok markaların işine yarayacak. Bu özellik sayesinde markalar içeriklerini istedikleri ülkelerde gösterebilecek; böylece konuma özel içerik üretme şansına sahip olacaklar. Daha önceden sadece öne çıkarılan gönderilerde konum özelliği seçilebiliyordu.

Ülke filtreleme seçeneği Twitter, Facebook ve Youtube gibi kanallarda da yer alıyor. Hatta böyle sınırlandırmayla paylaşılan bir Youtube linkine tıklayıp izleyememiş olabilirsiniz. Çok yakında bu gibi sınırlamaları Instagram’da da görebileceksiniz.