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Geçtiğimiz mayıs ayında Apple’ın iMessage uygulamasına Siri entegrasyonunu kazandırdığını gördük. Ancak hepsi bununla kalmadı ve Apple Siri’ye Yaz adında yeni bir özelliği daha iPhone’lara ekledi. Böylece Siri’yi konuşmadan kullanmak mümkün hale geldi.

iPhone: Telefonda Siri’yi Konuşmadan Kullanmak

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Bu özellik iOS 11 ve iOS 12 çalıştıran herhangi bir iPhone’da kullanılabiliyor. Siri’yi konuşmadan kullanmak için ana ekran ya da yeni iPhone’larda güç düğmesi işlevini değiştirmeniz gerekiyor. Daha doğrusu güç düğmesine basılı tuttuğunuzda artık Siri’yi yalnızca yazarak ya da yalnızca konuşarak kullanabileceksiniz.

Siri’ye Yaz Nasıl Açılır?

“Hey Siri” tüm iPhone’larda Siri’ye erişmek için kullanılan gelenekselleşmiş bir yöntemdir. Ancak her kullanıcı telefonuna sorduğu soruların duyulmasını istemez. Zira Apple Siri’ye Yaz özelliğini bu nedenle eklemeye karar verdi.

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Siri kullanırken sesli komuttan metin komutuna geçmek için, Ayarlar -> Genel -> Erişilebilirlik -> Siri’ye gidin ve ardından “Siri’ye Yaz” özelliğini aktifleştirin. Hepsi bu kadar. (Erişilebilirlik seçeneklerinde “Siri”yi görmüyorsanız, Ayarlar uygulamasında “Siri ve Arama” bölümüne gidin ve “Hey Siri’yi Dinle” özelliğinin açık olduğundan emin olun.

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