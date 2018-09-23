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Normal şartlarda herhangi bir iPhone’da Siri’ye erişmek için bir düğmeye basmanıza gerek yoktur. iPhone XS, XS Max ve XR’de Siri’yi çalıştırmak için “Hey Siri” demeniz yeterlidir. Ancak bunu tercih etmezseniz Siri’yi nasıl sessizce aktive edebileceğinizi göstereceğiz.

iPhone XS, XS Max ve XR’de Siri’yi Çalıştırmak

Daha önceki iPhone’larda Siri’yi çalıştırmak için ana ekran tuşuna ya da diğer adıyla home tuşuna uzunca basmanız gerekiyordu. Ancak iPhone XS, XS Max, X ve XR gibi daha yeni modellerde artık home tuşu kullanılmıyor. Buna rağmen Siri’yi aktifleştirmek hâlâ eskiden olduğu gibi hızlı ve pratik.

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Yeni iPhone’larda Siri’yi açmak için home tuşu yerine cihazın sağ yanında yer alan uyku/uyanma düğmesine basıyoruz. Güç düğmesi ya da Yan düğme olarak da adlandırılan butona basın ve birkaç saniye basılı tutun. Kısa bir süre içinde Siri ekranınızda belirmiş olacak. Eğer Siri’ye Yaz özelliği açıksa Siri’ye klavyenizi kullanarak komut verebilirsiniz.

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