REKLAMLAR

Lenovo A6000/Plus root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Çin merkezli teknoloji firması Lenovo’nun A6000/Plus modeli akıllı telefonunda ileri düzey özelleştirmelere gitmek ve bazı özel araçlardan yararlanmak isteyen kullanıcıların cihazlarında root erişimini sağlamaları gerekmekte. Bunun için de bootloader kilidi açılmalı ve TWRP recovery yüklenmeli.

Ele alacağımız işlemlerin garantiyi sonlandırdığını, brick ve bootloop gibi riskler içerdiğini; işlem sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun kendinize ait olduğunu hatırlatalım.

Lenovo A6000/Plus Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Hazırlık

Akıllı telefonu en azından % 60 seviyesine şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Settings – About Phone menüsüne gidin ve buradaki Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin. Bu menü altındaki USB Debugging ve -varsa- OEM Unlock seçeneklerini aktive edin.

İndirmeler

TWRP Recovery Kurulumu

TWRP recovery imajını indirin ve dosyayı recovery.img şeklinde yeniden adlandırıp Minimal ADB and Fastboot kurulum klasörüne transfer edin.

Minimal ADB and Fastboot kurulum dizinine erişin. Boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Here seçeneğine tıklayın. Komut istemi aracı çalıştırılacaktır.

REKLAMLAR



Akıllı telefonu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Cihazı bootloader modunda açmak için adb reboot bootloader komutunu girin.

Bootloader kilidini açmak için fastboot oem unlock komutunu yazın.

TWRP imajını flash’lamak için fastboot flash recovery recovery.img komutunu yazın.

REKLAMLAR

İşlem tamamlanınca akıllı telefonu yeniden başlatmak için fastboot reboot komutunu yazabilirsiniz. Root Erişimini Sağlamak Magisk dosyasını indirin ve akıllı telefonunuza transfer edin. Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın ve cihazın recovery modunda açılmasını sağlayın. TWRP ana menüsünde Install seçeneğine dokunun. Cihaza aktarmış olduğunuz Magisk dosyasını seçin. Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini yapın. İşlem tamamlanınca akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz. Akıllı telefon açılınca Magisk Manager‘ı yükleyin. Cihazı yeniden başlatın. Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.