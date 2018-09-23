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Samsung Galaxy A9 Pro (2018) akıllı telefonun kamera özellikleri ve bazı teknik detayları ortaya çıktı. Güney Kore merkezli teknoloji firmasının arka yüzünde üç adet kamera barındıran Galaxy A7 modeli akıllı telefonu bu hafta içerisinde resmiyet kazanmıştı. Galaxy A9 Pro (2018) modeli bu durumu bir adım öteye taşıyor ve arka kısımda dört adet kameraya ev sahipliği yapıyor!

Samsung Galaxy A9 Pro (2018) Akıllı Telefon Kamera Sayısıyla Şaşırtıyor

Duruma bakılırsa cihazın arka kısmındaki ana kamera 24 MP çözünürlük değeri sunmakta. Bu kameraya 8 MP çözünürlüklü, 120º görüş imkanı sunan geniş açılı lensli kamera eşlik ediyor. İlginç şekilde zoom yani yakınlaştırma için 10 MP ve 5 MP çözünürlüklü iki adet kamera daha mevcut. Ön yüzde ise selfie çekimler için 24 MP çözünürlüklü kamera hazır.

Akıllı telefonun 6.28 inç genişlikli Super AMOLED ekranı Full HD+ çözünürlük değeri ile geliyor. Daha önceki söylentiler cihaza Qualcomm’un Snapdragon 710 yongasetinin güç vereceği şeklindeydi ancak yeni bilgiler Snapdragon 660 yongasetinin tercih edildiğini gösteriyor.

Ürünün 4 GB ve 6 GB RAM içeren varyantları bulunacak. Benzer şekilde 64 GB ve 128 GB kapasiteli dahili depolama birimi seçeneklerinin olması bekleniyor. 3720 mAh kapasiteli pil barındıran akıllı telefon kutusundan Android 8.1 Oreo işletim sistemi versiyonuyla çıkacak.

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Cihazın görseli sızıntı ve söylentilere uygun şekilde oluşturulmuş konsept tasarımın render’i olarak düşünülmeli. Bu bilgilerin henüz resmi olarak doğrulanmadığı unutulmamalı.

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