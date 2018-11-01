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Android‘li akıllı telefonlarda Durum Çubuğuna İnternet Hızı Göstergesi Eklemek için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Android işletim sistemi hemen her seviyeden sayısız akıllı telefona güç veriyor ve tüm dünyada yüz milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Google’ın akıllı telefonlarında Android’in stock hali mevcut; Nokia ve Motorola gibi az sayıdaki firma da Android’i fazla özelleştirmeden kullanıcılara sunmayı tercih ediyor. Diğer taraftan Samsung, HTC, Sony, Huawei, Lenovo, Xiaomi ve diğer firmaların cihazlarda önemli ölçüde özelleştirilmiş Android versiyonları sunduğunu görüyoruz.

Üreticiler her ne kadar Android’e çok sayıda özellik katmış olsalar da halihazırda Durum Çubuğuna İnternet Hızı Göstergesi Eklemek gibi bir düşünceleri yok. Bunun için üçüncü parti uygulamalardan yardım almak gerekiyor. Dilerseniz bu iş için kullanabileceğiniz başarılı uygulamalardan birisini tanıyalım.

Android: Durum Çubuğuna İnternet Hızı Göstergesi Eklemek

Android’li akıllı telefonların durum çubuğuna internet bağlantı hızını yansıtan bir gösterge eklemek oldukça kolay. Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget aracılığıyla Speed Test & QoS 3G 4G WiFi uygulamasını yükleyin.

Kurulumun ardından uygulamayı açın, Start Test butonuna dokunarak internet hızınızı test edebilirsiniz.

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Test tamamlandığında arayüzde indirme – yükleme hızları ile gecikme değeri görüntülenecektir.

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Sol üst kısımda üç yatay çizgili simgeye sahip olan butona dokunun ve uygulama ayarlarına erişin. Buradan uygulamanın ayarlarını dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

İnternet hızı göstergesi durum çubuğunda ve bildirim panelinde belirecektir.

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