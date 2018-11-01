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Dünyanın ilk katlanabilir telefonu 7.8 inç bir ekranla oldukça farklı bir markadan geliyor. Bu ne LG ne Huawei ne de Samsung; dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonu Royole FlexPai adıyla ortaya çıktı.

Dünyanın İlk Katlanabilir Telefonu Çıktı!

Dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonu burada. Telefon aslında Kaliforniya merkezli küçük bir şirket tarafından üretiliyor ve Royole FlexPai olarak adlandırılıyor. Firma ürünü telefon olarak pazarlasa da aslında bir tablet gibi görünüyor. Ekranı 7.8 inç ve katlandığında 4 inçe kadar küçülebiliyor. Cihazın ekranı AMOLED yapıda ve işletim sistemi olarak Android 9 Pie çalıştırıyor.

Royole FlexPai özellikleri arasında Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. microSD kart desteği yerli yerinde. Ana kameralar 20 MP telefoto ve 16 MP ana lens olarak sıralanıyor. Telefon açıldığında arka kamera ön kamera olarak kullanılıyor. FlexPai şarj yuvası Type-C yapıda, pil kapasitesi 3800 mAh ve 30 dakikada %80 dolum yapabiliyor. Ancak 3,5 mm kulaklık yuvası yok.

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FlexPai 1290 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. 512 GB depolama ya da 8 GB RAM gibi seçenekler içinse 1435 dolar ve 1865 dolar ödemek gerekiyor. Kaliforniya merkezli Royole şirketinin ürünü ABD dışına getirip getirmeyeceği bilinmiyor. FlexPai çıkış tarihi aralık ayı olarak belirtilmiş.

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