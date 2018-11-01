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Facebook içerisinde her gün çok sayıda videonun paylaşıldığı bir sosyal medya platformu. iPhone kullanıcıları dolayısıyla bir Facebook videosu iPhone’a nasıl indirilir merak ediyor. İşte cevabı.

Facebook Videosunu iPhone’a İndirmek

Facebook videosunu iPhone’a indirmek için bir uygulama ve web sitesinden yardım alacağız. Bunun için önce MyMedia uygulamasını telefonunuza indirin. Uygulama App Store’dan ücretsiz yüklenebiliyor. Sonrasında indirmek istediğiniz Facebook videosunun bağlantısını kopyalayın.

MyMedia uygulamasını çalıştırarak fbdown.net adresine gidin ve kopyaladığınız video bağlantısını boş kutucuğa yapıştırın. Ardından indir düğmesini kullanın. Seçmiş olduğunuz videoyu normal ya da yüksek kalitede indirebilirsiniz. Facebook videosu iPhone’unuzun kamera rulosuna kaydedilecek.

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