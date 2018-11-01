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iOS işletim sistemli mobil cihazlarda fotoğraftan EXIF bilgisini silmek için kullanılabilecek bir aracı tanıtacağız. Fotoğraflarımız EXIF bilgisi içermekte. Bazılarında yalnızca fotoğrafın ne zaman ve hangi fotoğraf makinesi / akıllı telefonla çekildiği bilgisi gibi masum veriler olurken bazılarında konum gibi daha hassas bilgiler yer alabiliyor.

iOS işletim sistemli cihazlar kutularından çıktıkları halleriyle EXIF verisini görüntüleyemiyor, bu nedenle EXIF verisini silmek için üçüncü parti bir uygulamaya ihtiyaç var. Başarılı çözümlerden birisi ise Siri shortcut’ı / kestirmesi olan Metadata Remover.

iOS: Fotoğraftan EXIF Bilgisini Silmek

Öncelikle cihazınızda Shortcuts uygulaması yüklü olmalı ve iOS 12 işletim sistemi versiyonunu kullanmalısınız.

Metadata Remover shortcut’ını yükleyin ve çalıştırın. Araç galeride yer alan fotoğrafların EXIF bilgisini silebiliyor, dilerseniz bu kestirme ile fotoğraf çekebiliyor ve EXIF verisini temizleyebiliyorsunuz. Tabii fotoğrafı paylaşmak da mümkün.

Araç ayrıca orijinal fotoğrafı silmek için de bir seçenek sunuyor. Fotoğraftan EXIF bilgisi silindiğinde esasen ilgili fotoğrafın bir kopyası oluşturularak veri temizliği yapılıyor. Bu kopya fotoğrafta kalite kaybı yaşanması söz konusu değil, fakat kopyanın kalitesini düşürmek ya da birden fazla fotoğraftan EXIF bilgisi silmek istiyorsanız shortcut’ı düzenlemeniz lazım.

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Shortcuts uygulamasını açın ve shortcut’ın sağ üst kısmında bulunan üç noktalı simgeye sahip butona dokunun. Düzenleme modu açılacaktır. Listede aşağı doğru kaydırma yapın ve Select Photos‘u bulun. Select Multiple‘ı etkinleştirin. Artık galeriden toplu fotoğraf seçimi gerçekleştirebileceksiniz.

Convert Image eylemini açın ve buradan dilerseniz fotoğraf formatını değiştirin. Varsayılan olarak JPEG ayarlı olsa da PNG, TIFF, GIF, JPEG-2000, BMP veya PDF’i tercih edebilirsiniz.

Yaptığınız değişiklikleri kaydetmeyi unutmayın. Çalıştırdığınızda, yeni ayarlayın uygulandığını göreceksiniz.

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