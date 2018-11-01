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iPhone’un değişim ürünü olduğunu anlamak için ne yapılması gerekiyor merak ediliyor. Değişim ürünü olan iPhone’lar genellikle tamir görmüş ürünler oluyor.

iPhone’un Değişim Ürünü Olduğunu Anlamak

En isabetli yöntemlerden biri iPhone vidalarını kontrol etmektir. Şarj soketinin yanındaki vidalarda çizikler olup olmadığına bakarak tamir görüp görmediğini anlayabilirsiniz. İkinci yöntem ise iPhone’un kutusuna bakmaktır. Bu iPhone’ların kutularında fazla bir detay bulunmaz ve çoğunlukla düz beyaz renkte olurlar.

Değişim ürünü iPhone’larda seri numarası “5” rakamı ile başlar. Diğer yandan model numarası sıfır iPhone’larda “M”, tamir görmüş olanlarda “F” ve değişim cihazı olanlarda “N” harfi ile başlar. iPhone’lar sıfırlansa bile mobil veri kullanımı asla sıfıra dönmez. Dolayısıyla mobil veri kullanımına bakarak bir iPhone’un kullanılmış olup olmadığını anlayabilirsiniz.

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