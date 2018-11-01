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Lenovo Z5 Pro %88’i aşan ekran gövde oranıyla dikkat çekiyor. Telefon buna karşın oldukça uygun bir fiyata sahip. Dolayısıyla pazarda büyük bir etki oluşturması bekleniyor.

Lenovo Z5 Pro Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Lenovo Z5 Pro özellikleri arasında Qualcomm Snapdragon 710 yonga seti, 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Aynı zamanda 128 GB depolama seçeneği de sunuluyor. Z5 Pro arkada 24 MP + 16 MP ana kameralara ve önde ise 16 MP özçekim kamerasına sahip.

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Z5 Pro’da sunulan batarya 3400 mAh kapasiteye sahip. Ne yazık ki kulaklık girişi yok ancak NFC, Bluetooth 5.0 ve çift SIM kart desteği sunulmuş. Cihazın ekranı Samsung tarafından üretiliyor ve AMOLED yapıda. Aynı zamanda Dolby Atmos hoparlör desteği sunuluyor. Lenovo Z5 Pro fiyatı yaklaşık 290 dolar olacak.