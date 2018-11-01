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Qualcomm Snapdragon 8150 yonga setinini ilk performans sonuçları ortaya çıktı. Çipsetin Snapdragon 845’den hızlı olması bekleniyor. İşte SD8150 Geekbench sonuçları.

Snapdragon 8150 Performans Sonuçları Ortaya Çıktı

Snapdragon 8150 Kryo çekirdeklerini kullanıyor. İddialara göre alışılmış 4 + 4 çekirdek yapılandırması yerine 2 + 2 + 4 yapılandırmasını kullanacağı söyleniyor. Hali hazırda markete giriş yapan Kirin 980 benzer bir çekirdek yapılandırması ile geliyor.

Sonuçlara göre Snapdragon 8150, 845’e göre ciddi bir performans artışı getirecek. Çok çekirdek performansında Huawei’in Mate 20 serisini kolayca geride bırakırken Apple’ın A12 çipsetine ise yaklaşıyor. Tek çekirdek performansında henüz A12’nin yanına yaklaşabilmiş değil.

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