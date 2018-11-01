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Xiaomi Pocophone F1 MIUI 10 güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme söz konusu. Xiaomi’nin gözde akıllı telefon modellerinden Pocophone F1 için geçtiğimiz hafta kapalı bir beta ROM’u yayınlanmıştı. Bugün ise final sürümün dağıtımı başladı. Güncelleme cihazda MIUI for Poco olarak da bilinen arayüzü MIUI 9.6’dan MIUI 10 versiyonuna terfi ettiriyor. Arayüz değişikliklerinin yanı sıra doğal sistem sesleri de geliyor.

Akıllı telefon hala Android Oreo işletim sistemi versiyonunda kalsa da Xiaomi’nin Android Pie testlerini kapalı bir grupla devam ettirdiği bilinmekte.

Xiaomi Pocophone F1 MIUI 10 Güncellemesi

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Bu stabil ROM 592 MB ve Ekim ayı Android güvenlik yamalarını da içeriyor. Alt kısımdaki yazılımsal navigasyon butonları kalkıyor ve yeni tam ekran jestler devreye giriyor. Pinch-to-zoom hareketiyle YouTube videolarının tam ekran izlenebilmesinin mümkün olacağı ifade ediliyor, buna ekrandaki çentiğin kenar kısımları da dahil.

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Yeni MIUI versiyonunda akıllı filtreler ile kuvvetli ambianslar oluşturan sistem sesleri var. Bildirim panelinde düzenlemeler, daha iyi çoklu uygulama kullanımı yönetimi ve yeniden tasarlanan ses seviyesi kaydırıcılar da cabası.

155.5 x 75.3 x 8.8 mm boyutlarında ve 180 gram ağırlığındaki Pocophone F1 akıllı telefonun 6.18 inç genişlikli ekranı 2246 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Cihazda Snapdragon 845 yongaseti, 6 / 8 GB RAM, 64 / 128 / 256 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, arka yüzde 12 MP + 5 MP çift kamera yapılandırması, ön yüzde 20 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 4000 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler var.

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