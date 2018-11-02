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Mobil endüstri son yıllarda radikal bir dönüşüm geçirdi ve neredeyse tüm büyük satıcılar satış rakamlarını gizlemeye başladı. Apple da bu kervana dahil oluyor. Apple artık ne kadar iPhone satıldığını gizleyecek.

Apple Artık Ne Kadar iPhone Satıldığını Gizleyecek

Samsung, orta sınıf ürün portföyünde her zamankinden daha fazla odaklanmış, Huawei dünyayı ele geçirmek için iki farklı marka kullanırken, LG ve Sony Mobile yavaş yavaş kayıplara karışıyor. Bunlar bir yana Apple satış rakamlarını bildirmeyi tamamen durdurmayı planlıyor.

Cupertino merkezli teknoloji devinin Baş Finansman Görevlisi Luca Maestri’nin açıkladığı gibi bu, işletme zorlu bir politika revizyonu olacak. Apple, birkaç yıldır iPhone, iPad ve Mac sevkiyatlarında bir tür yavaşlama yaşıyor. Ancak giderek daha fazla para kazanmaya devam ediyor. Örneğin, Temmuz ve Eylül 2018 arasında şirket yaklaşık olarak 46 milyon iPhone sattı. Ancak iPhone gelirleri ve karları önemli ölçüde arttı.

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