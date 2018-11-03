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Android‘li akıllı telefonlarda fotoğrafta arka planı ve objeyi hareketlendirmek için kullanılabilecek iki uygulama ile karşınızdayız. Akıllı telefon kullanıcıları hemen her gün sosyal ağlarda çok başarılı ve ilgi çekici paylaşımlarda bulunuyor. Zaman zaman sosyal ağlarda arka planın ya da bir objenin hareketlendirildiği fotoğraflar görüyor olabilirsiniz. Bunu siz de, üstelik Lightroom gibi kapsamlı çözümlere ihtiyaç duymadan yapabilirsiniz.

Animasyonlu GIF ya da sinemagraf olarak adlandırılan bu tür içerikleri oluşturmak için Android’de üçüncü parti uygulamalardan yardım alabilirsiniz.

Android: Fotoğrafta Arka Planı ve Objeyi Hareketlendirmek

Cinemagraph uygulamasını Google Play mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget aracılığıyla akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Uygulamayı çalıştırın, arayüz standart bir kamera uygulamasına benziyor. Deklanşör butonuna ekrandaki sayaç 50 değerine ulaşana dek basılı tutun. Bunun ardından kayıt işlemi otomatik olarak duracaktır. Daha erken sonlandırabilmeniz mümkün ama önerilmiyor.

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Şimdi düzenleme aşamasına geçiyoruz. Fotoğrafta sabit kalmasını istediğiniz alanlara dokunmamalısınız. Objenin hareketlenmesini istediğiniz yöne doğru basitçe kaydırma hareketi yapın. Yukarı, aşağı ya da yan kısımlara doğru kaydırma yapabilirsiniz. Biz burada aşağı doğru kaydırma yapmayı tercih ettik, siz dilediğiniz tercihte bulunmakta serbestsiniz.

Arayüzde üst kısımdaki fırça simgesine dokunun. Bu, fırça boyutunu artırabileceğiniz veya azaltabileceğiniz fırça çubuğunu açacaktır. Fırça boyutunu kendi tercihinize göre tayin edebilirsiniz.

Fırça simgesinin yanında bir opaklık simgesi de var. Bu seçenek, opaklığı veya basit kelimelerle ifade etmek gerekirse hareketin yoğunluğunu artıracak veya azaltacaktır.

Biraz zaman ayırın; küçük fırça boyutu ve daha düşük opaklık ile fotoğrafa yumuşak bir efekt sağlayın.

Düzenlemeyi yaptıktan sonra alt kısımdaki butona dokunarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Çalışmanızı MP4 formatında kaydedip Facebook ya da Instagram’da paylaşabilir; GIF olarak kaydedip Google+ ya da WhatsApp’tan arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

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Kullanabileceğiniz bir diğer araç da VIMAGE.

Uygulamayı yükleyip çalıştırdıktan sonra Effects sekmesini görüntüleyin. Biz bu yazı için Falling Leaves Close efektini seçtik.

Efekt seçiminden sonra galeriden bir fotoğraf seçmeniz ya da yeni bir fotoğraf çekmeniz istenecektir.

Sonraki aşamada kırpma, döndürme, parlaklık, doygunluk, renk ve kontrast gibi parametrelerde düzenlemelere gidebilirsiniz.

Seçip indirmiş olduğunuz efektin üzerine dokunun. Efekt / filtre seçim yapar yapmaz görüntülenecektir.

Çalışmanızı cihazınıza kaydedebilir, dilerseniz sosyal ağlarda kolayca paylaşabilirsiniz.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.