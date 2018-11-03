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Son gelişmelere bakılırsa Apple Watch uyumlu Spotify uygulaması yolda! Spotify, kullanıcıların müziğe erişimini kolaylaştırmak adına bağımsız bir Apple Watch uygulaması üzerinde çalışıyor. Her ne kadar henüz resmi duyuru yapılmamış olsa da TestFlight kanalı aracılığıyla Apple Watch için Spotify aracının Beta versiyonu indirilerek test edilebiliyor.

Apple Watch Uyumlu Spotify Uygulaması Geliyor

Uygulamanın henüz erken geliştirilme aşamasında olduğu unutulmamalı. Şu an çevrimdışı kullanım için cihaza müzik indirme gibi özellikler bulunmuyor. MacRumors sitesinin verdiği bilgilere göre uygulama bu aşamada yürütme seçeneği kontrolleriyle sınırlı.

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Beta programına kaydolan kullanıcılar yeni Spotify for iOS Beta sürümünü hemen indirip denemeye başlayabiliyor.

Spotify, kısa süre önce Wear OS kurulu giyilebilir cihazlarla uyumlu bağımsız uygulamasını duyurmuştu. Firma, başarılı servisini mümkün olduğunca fazla sayıda cihazda ve platformda erişilebilir kılmak istiyor.

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Spotify’ın Apple Watch uygulamasının tüm kullanıcıların beğenisine ne zaman sunulacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.

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