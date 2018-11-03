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Global akıllı telefon endüstrisi için yapılan en son Strateji Analizi araştırmasına göre market her geçen yıl küçülmeye devam ediyor. Buna karşın Apple ve Huawei gibi markalar daha fazla kâr elde ediyor.

Huawei Tekrar Apple’ı Geçerek 2. Sıradaki Yerini Korudu

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Dünya genelindeki akıllı telefon üretimi geçen yılın Temmuz – Eylül çeyreğine kıyasla yüzde 6 ila 8 arasında bir oranla azaldı. Böylece 355 veya 360 milyon adete geriledi. Bu önceki on yıl boyunca hiç olmadığı kadar büyüyen bir pazar için ard arda dördüncü çeyrek gerilemesi olacak. Piyasa araştırmacıları, eskiden beklenen şekilde hızlı ve kayda değer bir geri dönüş olacağından şüphe etmeye başlıyorlar.

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Huawei ve Xiaomi’nın rakamları aslında dikkat çekici şekilde artmayı sürdürüyor. Üçüncü çeyrek 2017 sevkiyat hacimlerinde sırasıyla yüzde 32 ve yüzde 20 oranında bir artış yaşadılar. Kısa bir süre önce tahmin edildiği gibi bu, Huawei’in ikinci çeyrek için Apple’ı dışarı itmesini sağlıyor. Artık sektörün iki ve üç numaralı oyuncusu arasında yaklaşık 5 milyon adetlik bir sevkiyat boşluğu oluşmuş durumda.

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