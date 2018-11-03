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Motorola One Power Android 9.0 Pie güncellemesi ile ilgili bir gelişme var. Motorola’nın P30 Note olarak da adlandırılan One Power modeli akıllı telefonu duruma bakılırsa yakın zamanda Android 9.0 Pie işletim sistemi versiyonu güncellemesini alacak. Akıllı telefon popüler benchmark uygulamalarından Geekbench’te Google’ın mobil işletim sisteminin son versiyonu kurulu şekilde belirdi.

Android One programı kapsamında olan akıllı telefon kutusundan Android 8.1 Oreo işletim sistemi versiyonuyla çıkıyordu.

Motorola One Power Android 9.0 Pie Güncellemesi

Android 9.0 Pie işletim sistemi cihaza yeni bir arayüzün yanı sıra çok sayıda özellik getiriyor. Güncelleme paketi Motorola One Power modelinde Dual 4G VoLTE özelliğini etkinleştiriyor. Yani cihaza takılacak iki SIM kart da LTE şebekelerine bağlanabilecek.

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156 x 76 x 8.4 mm boyutlarında ve 205 gram ağırlığındaki One Power’ın 6.2 inç genişlikli LTPS IPS LCD ekranı 2246 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Ekran versiyonu belirtilmeyen Corning Gorilla Glass kaplaması ile çizilmelere karşı dayanıklı hale getirilmiş. Cihaza güç veren 14 nm üretim teknolojili Snapdragon 636 yongasetinde sekiz adet 1.8 GHz Kryo 260 işlemci çekirdeği ile Adreno 509 GPU’su mevcut.

3 GB / 4 GB / 6 GB RAM, 32 GB / 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi, 256 GB’a kadar kapasitedeki microSD kartları destekleyen hafıza kartı yuvası, arka yüzde 16 MP + 5 MP çözünürlükte çift kamera yapılandırması, ön yüzde 12 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 5000 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler mevcut.

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