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Samsung Galaxy Tab A 10.1 Android 8.0 Oreo güncellemesi yayınlanma tarihini paylaşacağız. Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung’un Mayıs 2016’da duyurduğu Galaxy Tab A 10.1 tablet 10.1 inç genişlikli Full HD çözünürlükte PLS LCD ekran, 14 nm üretim teknolojili Exynos 7870 Octa yongaseti, 2 GB / 3 GB RAM, 16 GB / 32 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, 8 MP çözünürlüklü ana kamera, ön yüzde 2 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 7300 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler barındırıyor.

Kutusundan Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi versiyonuyla çıkan cihaz daha sonra Android 7.0 Nougat güncellemesini almıştı.

Android cephesinde firmalar şu an orta ve üst seviye ürünlere iki yıl boyunca Android versiyon güncellemesi desteği sunuyor. Sonrasında bir yıl süreyle güvenlik güncellemeleri devam ediyor.

Cihazla uyumlu Android Oreo işletim sistemi güncellemesi çalışmaları sürüyor. Cihazın bundan sonra majör bir Android işletim sistemi güncellemesi alması beklenmiyor.

Samsung Galaxy Tab A 10.1 Android 8.0 Oreo Güncellemesi

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Samsung Türkiye’nin akıllı telefon ve tabletleriyle ilgili güncelleme bilgilerinin yer aldığı Güncel miyiz? web sitesinde paylaşılan bilgilere bakılırsa Galaxy Tab A 10.1 tablet için Android 8.0 Oreo işletim sistemi güncellemesi test aşamasında. Güncellemenin 30 Aralık 2018’de dağıtıma sunulması bekleniyor.

Tabii Android akıllı telefon ve tabletler için hazırlanan güncellemelerin bildirimlerinin tüm cihazlara aynı anda ulaşmadığı unutulmamalı. Kullanıcıların sabırlı olmaları ve güncelleme bildirimi için günler – haftalarla ifade edilebilecek süre boyunca beklemeleri gerekebilir. Güncellemenin dağıtımının ertelenmesi de söz konusu olabilir, bu durumlarla daha önce karşılaştık.

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