Star Trek Fleet Command, Star Trek serisinin ilk ve son mobil oyunu olmayacak. CBS Interactive ve Scopely “Star Trek Fleet Command” oyununu çıkarmaya hazırlandıklarını resmen açıkladı. Tarih 29 Kasım ve oyun bu tarihte Android ve iOS cihazlara ulaşacak.

Yeni Star Trek Oyunu 29 Kasım’da Telefonlara Geliyor

Tüm dünyadan oyuncular beta sürümünü şimdi Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirebiliyor. Böylece oyun çıkmadan deneme şansına erişiyorlar. Star Trek Fleet Command mobil oyunu, 2009, 2013 ve 2016 sinemasal Star Trek evrenine dayanıyor. Oyun tür rol yapma stilinde olacak ve düşman gemileriyle gerçek zamanlı savaşlar ile birlikte çok oyunculu bir serbest dolaşım modu bulunacak.

Eğer bir Trekkie iseniz, oyunun Captain Kirk, Spock ve Uhura gibi ikonik karakterlerin yanı sıra Federation, Klingons ve Romulans gibi gruplara da sahip olduğunu bilmek mutluluk verebilir. Bu grupların her biri, ilerlemek ve düşman filolarıyla savaşmak için kendine has özellikler, üyeler ve gemiler sunuyor.

Oyun, The Walking Dead: Survival to the Road, Wheel of Fortune ve WWE Champions gibi sayısız yüksek profilli yapıma sahip tanınmış bir yayıncı olan Scopely tarafından çıkarılacak. Ancak DIGIT Game Studios tarafından geliştirildi.

