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Blizzcon 2018 World of Warcraft, Overwatch, Diablo, Warcraft ve Destiny gibi çok sayıda önemli oyunu kapsayan çeşitli duyurularla başladı. Birçok hayranın Blizzard’ın Diablo için yeni oyun ya da remaster duyurmasını beklemesine rağmen, ABD’li şirket bir mobil oyun duyurusu yaptı: Diablo Immortal.

Diablo Mobil Oyunu Duyuruldu!

Diablo Immortal’ın henüz bir çıkış tarihi yok, ancak Android ve iOS‘ta yer alacağını biliyoruz. Nitekim Android kullanıcıları özel ödüller almak ve Diablo Immortal’ı ilk deneyimleyenler arasında olmak için Google Play Store üzerinden ön kayıt yaptırabilecekler. Ayrıca, ön kayıt olanlar gelecekteki beta testlerine katılmaya ve oyun içi ödüller almaya hak kazanacak.

Bir Diablo hayranı iseniz, Diablo Immortal’ın hikayesinin Diablo II: Destruction Lords ve Diablo III olayları arasında geçtiğini bildirelim. Archangel Tyrael’in Baal’ın etkisi altına aldığı Worldstone’u parçaladıktan kısa bir süre sonrasını, insanoğulunun bu olayın sonuçlarıyla baş ettiği bir zamanı konu olacak.

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Diablo Immortal bir MMOARPG yani devasa çok oyunculu çevrimiçi aksiyon RYO olacak. Bu da Diablo dünyasında dolaşırken diğer oyuncularla buluşacağınız anlamına geliyor. Tehlikeli zindanları geçmek için gerçek oyunculara katılabileceksiniz. Oyunda Barbarian, Crusader, Demon Hunter, Monk, Necromancer ve Wizard olmak üzere altı ikonik karakter sınıfı olacak. Blizzard gelecekte daha fazla sınıfı ekleyeceğini belirtmiş.