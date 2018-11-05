Apple iPhone X ve Galaxy Note 9 çok satan iki amiral gemisi telefon olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy Note 9 biraz daha uygun fiyatlı olsa da oldukça iddialı. İşte iPhone X ve Samsung Galaxy Note 9 karşılaştırması.
iPhone X ve Samsung Galaxy Note 9 Karşılaştırması
|Samsung Galaxy Note 9
|iPhone X
|Boyut
|161.9 x 76.4 x 8.8 mm
|143.6 x 70.9 x 7.7 mm
|Ağırlık
|201 gram
|174 gram
|Ekran boyutu
|6.4 inç Super AMOLED ekran
|5.8 inç Super Retina AMOLED
|Ekran çözünürlüğü
|1440 x 2960 piksel (516 ppi)
|2436 x 1125 piksel (458 ppi)
|Kulaklık girişi
|Var
|Yok
|Depolama alanı
|128 GB
|64 GB
|MicroSD kart desteği
|Var
|Yok
|İşlemci
|Samsung Exynos 9810
|A11 Bionic
|RAM
|6 GB
|3 GB
|Kamera
|Çift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera
|Çift 12 MP arka (f/1.8 ve f/2.4), 7 MP ön kamera (f/2.2)
|Video
|2.160p’de 60 fps, 1.440p’de 30fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps
|2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5
|Bluetooth 5
|Ekran gövde oranı
|%84,04
|%81,14
|Hızlı Şarj
|Var
|Var
|Su dayanıklılığı
|IP68
|IP67
|Batarya
|4.000 mAh
|2.716 mAh
|Kablosuz Şarj
|Var
|Var
|Stereo Hoparlör
|Var
|Var
Samsung Galaxy Note 9 mu iPhone X mi? İşte Sonuç
Samsung Galaxy Note 9 ile iPhone X arasındaki en önemli fark depolama alanı ve ekran boyutu olarak karşımıza çıkıyor. Elbette Galaxy Note 9 çok daha başarılı video çekim performansına sahip. Cihazların batarya dayanıklılıkları hemen hemen aynı. Hafiflik ve taşınabilirlik tarafında iPhone X öne çıkıyor. Galaxy Note 9 ise fiyat / performans konusunda kazanıyor.
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