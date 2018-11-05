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Apple iPhone X ve Galaxy Note 9 çok satan iki amiral gemisi telefon olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy Note 9 biraz daha uygun fiyatlı olsa da oldukça iddialı. İşte iPhone X ve Samsung Galaxy Note 9 karşılaştırması.

iPhone X ve Samsung Galaxy Note 9 Karşılaştırması

Samsung Galaxy Note 9 iPhone X

Boyut 161.9 x 76.4 x 8.8 mm 143.6 x 70.9 x 7.7 mm Ağırlık 201 gram 174 gram Ekran boyutu 6.4 inç Super AMOLED ekran 5.8 inç Super Retina AMOLED Ekran çözünürlüğü

1440 x 2960 piksel (516 ppi) 2436 x 1125 piksel (458 ppi) Kulaklık girişi

Var Yok Depolama alanı

128 GB 64 GB MicroSD kart desteği

Var Yok İşlemci Samsung Exynos 9810 A11 Bionic RAM 6 GB 3 GB Kamera Çift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera Çift 12 MP arka (f/1.8 ve f/2.4), 7 MP ön kamera (f/2.2) Video 2.160p’de 60 fps, 1.440p’de 30fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps 2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps Bluetooth sürümü Bluetooth 5 Bluetooth 5 Ekran gövde oranı %84,04 %81,14 Hızlı Şarj Var Var Su dayanıklılığı

IP68 IP67 Batarya 4.000 mAh 2.716 mAh Kablosuz Şarj Var Var Stereo Hoparlör Var Var

Samsung Galaxy Note 9 mu iPhone X mi? İşte Sonuç

Samsung Galaxy Note 9 ile iPhone X arasındaki en önemli fark depolama alanı ve ekran boyutu olarak karşımıza çıkıyor. Elbette Galaxy Note 9 çok daha başarılı video çekim performansına sahip. Cihazların batarya dayanıklılıkları hemen hemen aynı. Hafiflik ve taşınabilirlik tarafında iPhone X öne çıkıyor. Galaxy Note 9 ise fiyat / performans konusunda kazanıyor.

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