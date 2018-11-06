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Android telefonunuzda ekran parlaklığını minimum parlaklığın altına düşürmek, telefonunuzun şarjı açısından oldukça faydalı olacaktır. Android telefonlarda minimum parlaklık %0 iken maksimum parlaklık ise %100’dür. Bu parlaklığı minimum seviyenin altına da indirerek telefonunuzun güç tüketimine engel olma konusunda nasıl bir rol oynayacağına şüphemiz yok.

Android: Ekran Parlaklığını Minimum Parlaklığın Altına Düşürmek

Android cihazların uygulama mağazası Google Play Store’da listelenen Lux Lite isimli uygulama ile ekran parlaklığını minimum parlaklığın altına düşürmek mümkün. Bu uygulama ücretsizdir ve kullanıcılara birçok özellik sunar. Özellikle de geceleri telefonundan kitap okuyan kullanıcılar için tam bir performans uygulaması olan Lux Lite, gün içerisinde otomatik parlaklıkla ilgili de kullanıcılara yardımcı olur.

Ekran parlaklığını minimum ekran parlaklığı seviyesinin altına düşürmek için ilk olarak Lux Lite’ı Android cihazınıza indirin. Uygulamayı indirdikten sonra açın ve uygulamanın sizden istediği izinleri onaylayın. İzinleri verdikten sonra uygulamanın yardımıyla ekran parlaklığınızı en üst seviyeye ayarlayın.

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Lux Lite, ekran parlaklığınızın %0’ın altına da inmesine izin verecek. Ekran parlaklığı az olan bir telefon daha az güç tüketir.

Uygulamanın tüm ayarlarını, uygulamada yer alan Ayarlar ekranından yapabilirsiniz. Uygulamanın otomatik ayarlarına da yine bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Android: Ekran Parlaklığını Minimum Parlaklığın Altına Düşürmek ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Ayrıca Lux Lite hakkındaki deneyimlerinizi de forum sayfamızdan bizimle paylaşabilirsiniz. Forum sayfamıza buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!