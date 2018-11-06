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Sahip olduğunuz Android TV’ye Google Chrome yüklemek için izlemeniz gereken aşamalara değineceğiz. Android, bugün tüm dünyada en çok tercih edilen mobil işletim sistemi konumunda. Hemen her segmentte sayısız akıllı telefon modelinde kendisine yer buluyor. Elbette tablet, medya oynatıcısı, özelleşmiş versiyonlarıyla akıllı saat, akıllı televizyon ve otomobiller de yer alıyor. Bu cihazlar çeşitli kablosuz bağlantı olanaklarına sahipler ve uygulamalarla çok sayıda işlev kazanabiliyor.

Android TV bugün çok sayıda streaming cihazında çalışır vaziyette. Bu cihazlar Kodi kutuları, Plex sunucuları hatta oyun konsolları olarak hizmet veriyor. Fakat ilginç bir eksikleri mevcut: bu cihazlarda ön yüklü olarak gelen bir internet tarayıcısı yok.

Google Play uygulama mağazasında çeşitli üçüncü parti web tarayıcıları olsa da Google Play’i göremeyebilirsiniz. Ancak Android TV’ye Google Chrome yüklemek hiç de zor değil.

Android TV’ye Google Chrome Yüklemek

Farklı bir cihazdaki web tarayıcısını kullanarak Android TV cihazınıza Google Chrome web tarayıcısını kurabilirsiniz.

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Öncelikle kişisel bilgisayarınızdaki web tarayıcısını açın ve Google Play mağazasına gidin.

mağazasına gidin. Google hesabınızla oturum açın. Elbette Android TV cihazınızda da aynı Google hesabıyla oturum açmış olmanız lazım.

Sayfada sol kısımdaki Apps seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Arama kutucuğuna Chrome yazın ve Enter’a basın.

Listede beliren Google Chrome’u seçin.

Install butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Karşınıza gelen menüden Android TV’li cihazı seçin.

Install seçeneğini kullanın.

Google Chrome cihaza yüklenecektir. Uygulamayı Settings menüsündeki Apps listesinden çalıştırabilirsiniz.

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