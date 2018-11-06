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Android ve Mac Arasında Bağlantı Kurmak İçin En İyi Uygulamalar ile karşınızdayız. Üretkenliği artırmak ve işlerinizi kolaylaştırmak amacıyla Android işletim sistemli akıllı telefon ve Mac sisteminiz arasında çeşitli şekillerde iletişim sağlayan bu araçlardan yararlanabilirsiniz.

Android ve Mac Arasında Bağlantı Kurmak İçin En İyi Uygulamalar

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Mac’e bağladığınız Android telefonda dosya yönetimi için Handshaker aracından yararlanabilirsiniz. Yazılım iki cihaz arasında dosya aktarımı gerçekleştirmenizi sağlıyor. Cihazlar aynı ağa bağlıysa kablosuz dosya transferi yapabiliyorsunuz.

Farklı dosya türlerine kolayca ulaşabilirsiniz. Android telefonda USB Hata Ayıklama seçeneğini etkinleştirmeniz lazım.

Pushbullet, akıllı telefonunuzdan Mac bilgisayarınıza bildirim aktarımı yapabiliyor. Mac ile çalışırken SMS ve WhatsApp gibi uygulamaların bildirimi için akıllı telefonunuzu elinize almanıza gerek kalmıyor.

Araç internet bağlantısı üzerinden çalışıyor. Bildirimin yanı sıra link, metin ve fotoğraf paylaşımı gerçekleştirebiliyor. Premium versiyonunda evrensel kopyala – yapıştır yapabilme gibi ekstra özellikler var.

Evrensel pano özelliği için para ödemek istemiyorsanız Alt-C’ye yönelebilirsiniz. Uygulama ile Android ve Mac cihazlar arasında evrensel pano özelliğini elde edebiliyorsunuz.

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İki cihazdan birinde bir şey kopyaladığınızda aynı ögeye diğerinde de sahip oluyorsunuz. Belirlediğiniz kısayol kombinasyonu ile yapıştırma yapabilirsiniz. İki platformda da pano içeriği geçmişi özelliği bulunmakta.

Vysor, Android’li akıllı telefonunuzu Mac’te canlı ve interaktif bir emülatör gibi kullanabilmenizi sağlıyor. Cihazınızı fare ve klavye ile Mac’ten yönetebiliyorsunuz. Metin yapıştırma, geliştiriciler için uygulama test etme, ok tuşlarıyla navigasyon gibi özellikler sunuyor.

Gecikme ilginç şekilde düşük, bazı oyunları oynamak mümkün olabilir. Pro versiyonu edinildiğinde kablosuz bağlantı, dosya paylaşımı, tam ekran çalışma gibi artılar geliyor.

VLC Mobile Remote

Popüler video oynatma aracı VLC’nin oynatma işlevlerini akıllı telefon üzerinden kolayca yönetebilmek için bu resmi olmayan kullanışlı uygulamadan yararlanabilirsiniz.

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