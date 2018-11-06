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Günümüzün akıllı telefon kameralarını sihirli hale getiren yazılım özelliklerinin profesyonel DSLR kameranızda bulunmasını ister miydiniz? İşte Android’li ve Canon aynalı kamera ortaya çıktı!

Android’li ve Canon Aynalı Kamera Ortaya Çıktı!

Aslında, Android’i bir kamerada çalıştırma fikri yeni bir şey değil. 2012 yılında Samsung, Samsung Galaxy Camera‘yı piyasaya sürdü. Bir akıllı telefonu ve gelişmiş kamerayı tek bir cihazda bir araya getirmeyi amaçlayan bir girişimdi. Ne yazık ki, kağıt üzerinde kötü bir fikir olmasa da, Galaxy Camera hedef kitlesini yakalamayı başaramadı.

Çinli şirket Yongnuo şimdi hem Android çalıştıran hem de farklı objektifler kullanmanıza izin veren bir aynasız kamera ile bunu değiştirmeyi hedefliyor. Cihaz birçok Canon aynası ile uyumlu yani seçenekler arasında bir sıkıntı yok.

Yongnuo YN450, 16 MP çözünürlüğe sahip bir mikro 4/3 Panasonic yapımı sensöre sahip ve 3 GB RAM, 4000 mAh pil ve 32 GB genişletilebilir depolama birimi ile birleştirilmiş 8 çekirdekli bir Qualcomm işlemcisini çalıştırıyor.

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Beklenebileceği gibi, özçekimler için de ön yüz kamerası var ama YN450’yi diğer aynasız kameralardan ayıran şey, Android 7.1‘i çalıştırması ve en sevdiğiniz kamera ve düzenleme uygulamalarını kullanarak fotoğraf çekmenizi sağlaması.

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