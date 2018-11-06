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Fotoğraf düzenlemek için Android ve iOS cihazlara uyumlu birçok uygulama var. Eğer telefonunuzun depolama alanında bu uygulamalar için yeterli alan yoksa veya fotoğraf düzenlemek için bir uygulama kullanma gereksinimi duymuyorsanız Instagram’a atacağınız fotoğrafları Instagram uygulaması üzerinden de düzenleyebilirsiniz. Instagram’da fotoğraf düzenleme işlemi için yazımızı okumaya devam edin…

Instagram’da Fotoğraf Düzenleme

Instagram uygulamasında fotoğraf düzenlemek için ilk olarak uygulamaya girin. Uygulamayı açtıktan sonra uygulama ana ekranının ortasında bulunan + işaretine tıklayın. Düzenlemek istediğiniz fotoğrafı uygulamada açın. Fotoğraf uygulamada açıldıktan sonra ekranın sağ üst köşesindeki İlerle butonuna tıklayın.

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Fotoğrafı düzenleme ekranında iki ayrı seçenek bulunmaktadır: Filtrele ve Düzenle. Filtrele sekmesinde fotoğrafa hazır filtreler uygulayabilirsiniz. Fotoğrafı daha detaylı düzenlemek istiyorsanız Düzenle butonuna tıklayın.

Düzenle ekranında birçok seçenek bulunmaktadır. Bu ekrandan fotoğrafın parlaklığını, doygunluğunu, keskinliği ve hatta rengini bile ayarlayabilirsiniz. Bunları yapabilmek için sadece fotoğrafın hangi ayarını değiştirmek istediğinizi seçin ve ekranın ortasında açılacak olan butonu sağa sola kaydırın.

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Fotoğrafın parlaklığını arttırmak veya azaltmak fotoğraf düzenleme uygulamalarının en çok kullanılan seçeneklerinden birisidir. Karanlık bir fotoğrafı parlaklaştırarak fotoğrafın daha iyi görünmesini sağlamak için buradaki seçeneklerden Parlaklık butonuna tıklayın ve ekranın ortasındaki butonu sağa doğru hafifçe kaydırın.

Son olarak, ekranın sağ üst köşesindeki İlerle‘ye tıklayarak fotoğrafı paylaşma ekranına gidin. Fotoğrafa bir açıklama yazmak, kişi etiketlemek veya konum eklemek isterseniz bu alanları doldurun, Paylaş butonuna tıklayın.

Instagram’da Fotoğraf Düzenleme ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forum sayfamıza buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!