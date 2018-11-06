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iOS 12’ye ait bir özellik olan otomatik kullanıcı adı ve parola doldurma, telefonunuzdan üyelik gerektiren bir internet sitesine girdiğinizde oturum açma işlemini otomatikman yapar. Bu özelliği kullanabilmek için telefonunuzun iOS 12 işletim sistemine güncellenmiş olması gerektiğini unutmayın. Üyelik Gerektiren İnternet Sitelerinde Otomatik Kullanıcı Adı ve Parola Doldurma işlemi için yazımızı okumaya devam edin…

iOS 12: Üyelik Gerektiren İnternet Sitelerinde Otomatik Kullanıcı Adı ve Parola Doldurma

iOS cihazınızın Ayarlar bölümünü açarak, oturum açmanız gereken internet sitelerinde otomatikmen kullanıcı adı ve parola doldurma işlemine başlayın. Ayarlar bölümü ekranındaki seçeneklerden Parolalar ve Hesaplar‘a tıklayın.

Parolalar ve Hesaplar ekranında, oturum açılması gereken internet sitelerini, kullanıcı adı ve parolayı girmeden önce Parolaları Otomatikman Doldur butonuna tıklayın. Bu buton etkinleştirildikten sonra Uygulama ve Web seçeneğine dokunun. Kaydedilmiş parolaları görmeniz için parmak izinizi okutmanız gerekecek. Parmak izini de okuttuktan sonra artık parola ve hesap ekleyebilirsiniz.

Parolalar ekranının sağ üst tarafında yer alan + işaretine tıklayın. Parola Ekle ekranında oturum açılmasını isteyen internet sitesini eksiksiz bir şekilde girin. Kullanıcı adı bölümüne, kullanıcı adınızı veya siteye mail yoluyla üye olduysanız mailinizi girin. Son olarak da şifreyi girdikten sonra tüm bu bilgileri kaydedin.

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Giriş yapmak istediğiniz internet sitesini, iOS cihazınızın internet tarayıcısı Safari‘de açın. Hesaplar ve Parolalar’a eklediğiniz internet sitesini adres çubuğuna yazın ve girin. Kullanıcı adı ve parola bölümüne girin. Klavyenin üstünde kullanıcı adınız çıkacak. Kullanıcı adınıza tıklayın. Böylece otomatikman kullanıcı ve parolanız internet sitesine eklenmiş olacak.

iOS 12: Üyelik Gerektiren İnternet Sitelerinde Otomatik Kullanıcı Adı ve Parola Doldurma hakkında tüm sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz. Forum sayfamıza buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!