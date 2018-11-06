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iOS‘te Selfies albümünden fotoğraf taşımak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. iPhone’da ön kamera ile bir fotoğraf çektiğinizde bu fotoğraf otomatik olarak Selfies albümüne kaydediliyor. Ön kamerayı zaten hemen her durumda selfie çekmek için kullanacağınızdan bu özellik kulağa hoş geliyor. Fakat nadiren de olsa ön kamerayı kullanarak çektiğiniz bir fotoğrafı başka bir albüme taşımak isteyebilirsiniz. iOS‘te Selfies albümünden fotoğraf taşımak oldukça kolay.

iOS: Selfies Albümünden Fotoğraf Taşımak

Fotoğrafın Selfies albümüne taşınması temelde fotoğrafın hangi kamera ile çekildiğiyle ilgili bir durum. Kamera bilgisi EXIF verisinde yer alıyor. Bir fotoğrafın EXIF bilgisi incelenerek fotoğrafın hangi kamera ile kaydedildiği öğrenilebiliyor. EXIF bilgisi silinirse bu fotoğraf da Selfies albümünden çıkarılıyor.

Bir fotoğraftan EXIF verisi silmek için App Store’dan indirilebilecek çeşitli üçüncü parti uygulamalar mevcut. Biz ise bu yazıda ele aldığımız Siri shortcut’ını önereceğiz. EXIF bilgisini o rehberde anlatılan aşamaları izleyerek sildiğinizde fotoğrafın Selfies albümünden taşındığını göreceksiniz.

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Selfies albümü işletim sistemi tarafından otomatik olarak oluşturulduğu için silinemiyor. Fotoğrafı başka bir albüme taşısanız dahi Selfies albümünde görünmeye devam edecektir. O nedenle EXIF verisini silerek dilediğiniz fotoğrafları Selfies albümünden çıkarabilirsiniz.

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