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Yeni 6.1 inç iPhone XR, 828 x 1792 piksel ekran çözünürlüğüne sahip. Bu 326 piksel yoğunluğu anlamına geliyor ve Apple tarafından kısaca “Sıvı Retina” ekran olarak adlandırılıyor. Bu kulağa kötü gelse de iPhone XR’ye önemli bi avantaj sağlıyor. Zira iPhone XR en iyi pil ömrü sunan telefonlardan biri durumunda.

iPhone XR En İyi Pil Ömrü Sunan Telefonlardan Biri

iPhone XR’nin nispeten düşük ekran çözünürlüğü, telefonun pil ömrünün yadsınamaz şekilde artmasını sağlayan ilginç bir avantaj sağlıyor. Bilindiği gibi bir telefonun ekran çözünürlüğü ne kadar yüksek olursa ortalama pil ömrü de o kadar kısalmış olur.

Apple iPhone XR 15 saate kadar internet gezinmesi ve 16 saat video oynatma sunuyor. Bunun sadece Apple telefonlar için değil, herhangi bir cep telefonu için çok saygın bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki PhoneArena.com‘un yaptığı testlerde Galaxy Note 9 yaklaşık 9 saat kullanım ömrü sunarken bu iPhone XR’de 11 saate çıkıyor.

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Diğer yandan iPhone XS ve OnePlus gibi telefonlar yapılan pil testinde 8 saati biraz geçerken listenin daha altına indikçe benzer fiyatlandırmaya sahip LG V40 ThinQ gibi modellerin 6 saat 21 dakika gibi pek etkileyici sonuçlar almadıkları görülüyor. iPhone XR bu telefonlara kıyasla neredeyse 2 kat daha uzun pil ömrü sunuyor. iPhone XR performansına kıyasla uzunca bir süre en iyi pil ömrüne sahip telefon olarak görülebilir.

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