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Çeşitli web sitelerini dolaşırken karşınıza sürekli çerezlerin kaydedilmesiyle ilgili bir mesajın çıktığını görürsünüz. Kullanıcıların çok az umursadığı bu çerezler, her seferinde bu mesajlarla uğraşmalarına ve zaman kaybetmelerine neden oluyor.

Opera Artık Android’de Çerez Mesajlarını Blokluyor

Bu iletişim kutuları oldukça elverişsizler. Dolayısıyla Opera buna bir çözüm getirmek istemiş ve Android uygulamasını güncellemiş. Güncellemeyle beraber Opera artık Android’de çerez mesajlarını bloklayan bir tarayıcı halini aldı.

Uygulamanın yeni sürümünde birçok yeni özellik var. Telefonunuz Android 7.1 Nougat ve üzerindeyse, ana ekranda QR tarama, arama veya göz atma sekmesi kısayolu oluşturabiliyorsunuz. Opera uygulaması simgesine uzunca dokunduğunuz doğrudan Yeni Sekme açmayı seçebiliyorsunuz.

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Bazı kullanıcıların mobil cihazlardaki küçük yazı boyutuyla ilgili sorunları olabiliyor. Bu yüzden Opera burada da bir özellikle geliyor. Yeni metin kaydırma özelliği, Beta’da test edildi ve nihayet son sürümde kullanıma sunuldu. Metin seçeneklerine gidin, Text Wrap’i seçin ve istediğiniz harf boyutunu belirleyin. Biraz daha dikey kaydırma gerektirir ancak en azından her zaman yakınlaştırma yapmakla uğraşmazsınız.

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