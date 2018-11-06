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Yeni bir resmi açıklamaya göre, Çinli Tencent yakında oyunculardan yaşlarını kimlik bilgileriyle doğrulamalarını isteyecek. Yeni sistemde Çinli kullanıcılar Tencent’in herhangi bir oyununu oynamak için önce yaşlarını gerçek anlamda kanıtlayacaklar.

PUBG ve Arena of Valor Yayıncısı Tencent Oyunculardan Kimlik Bilgisi İsteyecek

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Tencent’in sunduğu 10 mobil oyun bu yıl sonu itibariyle Çin’in yeni kimlik doğrulama sistemine dahil edilecek. Devamında ise içlerinde PlayerUnknown’s Battleground (PUBG) ve League of Legends’ın olduğu diğer isimler de bu listeye eklenecek.

Tencent’in bir diğer oyunu olan ve ülkemizde de sevilerek oynanan Arena of Valor bir süre önce Çin devletinin yönettiği People’s Daily gazetesi tarafından “zehirli” olarak tanımlanmıştı. Bunun gerekçesi olarak ise öğrencilerin ev ödevlerini yapmak yerine Arena of Valor oynamaları gösterilmişti.

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Eylül ayında Tencent, Valor Arena için yeni bir doğrulama sistemini hayata geçirdi. Bunlardan biri küçükler ekrana çok yakından baktığında ekranın bulanıklaşmasıydı. Yeni sistemde ise 12 yaşından küçükler oyunu en geç saat 21:00 olmak üzere 1 saatten fazla oynamayacak. 13 ila 19 yaşında olanlar ise günde en fazla 2 saate kadar oynayabilecek.

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