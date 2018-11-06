Razer Phone 2 ve Asus ROG Phone karşılaştırması merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Peki hangi oyun telefonu daha iyi bir satın alım olurdu?
Razer Phone 2 ve Asus ROG Phone Karşılaştırması
|Razer Phone 2
|Asus ROG Phone
|Boyut
|158.5 x 78.99 x 8.5 mm
|158.8 x 76.2 x 8.6 mm
|Ağırlık
|220 gram
|200 gram
|Ekran boyutu
|5.72 inç AMOLED ekran
|6 inç OLED ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1440 x 2560 (514 ppi)
|1080 x 2160 piksel (402 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 9.0 (Pie)
|Android 8.1 (Oreo
|Depolama alanı
|128 GB
|128 GB
|MicroSD kart desteği
|Var
|Var
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 845
|Qualcomm Snapdragon 845
|Ekran Oranı
|%72.04
|%76.78
|RAM
|8 GB
|6 GB
|Kamera
|Çift 12 MP (f/1.75), 12 MP (f/2.6) arka, 20 MP (f/2.0) ön
|Çift 12 MP (f/1.8) + 8 MP arka, 8 MP (f/2.0) ön kamera
|Video
|2160p’de 60fps, 1080p’de 120fps, 720p’de 30fps
|2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p 240 fps
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5
|Bluetooth 5
|Yuvalar
|USB Type-C
|USB Type-C
|Parmak izi okuyucu
|Var
|Var
|Su dayanıklılığı
|IP67
|Yok
|Batarya
|4000 mAh
|4000 mAh
Razer Phone 2 mi Asus ROG Phone mu? İşte Sonuç
Razer Phone 2 piyasadaki en iyi ses kalitesine sahip telefon olarak dikkat çekiyor. Asus ROG Phone gibi geniş bir bataryaya sahip. Ancak 6 yerine 8 GB RAM ile geliyor. Buna rağmen rakibinden 20 gram daha ağır ve ekranı daha küçük. Performans tarafında ise Asus ROG Phone en hızlı Android telefon olarak kendini gösteriyor. Yine de su dayanıklılığı yok ve Razer Phone 2‘den daha pahalı.
Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum