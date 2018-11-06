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Razer Phone 2 ve Asus ROG Phone karşılaştırması merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Peki hangi oyun telefonu daha iyi bir satın alım olurdu?

Razer Phone 2 ve Asus ROG Phone Karşılaştırması

Razer Phone 2

Asus ROG Phone Boyut 158.5 x 78.99 x 8.5 mm 158.8 x 76.2 x 8.6 mm Ağırlık 220 gram 200 gram Ekran boyutu 5.72 inç AMOLED ekran 6 inç OLED ekran Ekran çözünürlüğü

1440 x 2560 (514 ppi) 1080 x 2160 piksel (402 ppi) İşletim sistemi

Android 9.0 (Pie) Android 8.1 (Oreo Depolama alanı

128 GB 128 GB MicroSD kart desteği

Var Var İşlemci Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 845 Ekran Oranı

%72.04 %76.78 RAM 8 GB 6 GB Kamera Çift 12 MP (f/1.75), 12 MP (f/2.6) arka, 20 MP (f/2.0) ön Çift 12 MP (f/1.8) + 8 MP arka, 8 MP (f/2.0) ön kamera Video 2160p’de 60fps, 1080p’de 120fps, 720p’de 30fps 2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p 240 fps Bluetooth sürümü Bluetooth 5 Bluetooth 5 Yuvalar USB Type-C USB Type-C Parmak izi okuyucu

Var Var Su dayanıklılığı

IP67 Yok Batarya 4000 mAh 4000 mAh

Razer Phone 2 mi Asus ROG Phone mu? İşte Sonuç

Razer Phone 2 piyasadaki en iyi ses kalitesine sahip telefon olarak dikkat çekiyor. Asus ROG Phone gibi geniş bir bataryaya sahip. Ancak 6 yerine 8 GB RAM ile geliyor. Buna rağmen rakibinden 20 gram daha ağır ve ekranı daha küçük. Performans tarafında ise Asus ROG Phone en hızlı Android telefon olarak kendini gösteriyor. Yine de su dayanıklılığı yok ve Razer Phone 2‘den daha pahalı.

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