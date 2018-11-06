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Samsung yeni telefonu Galaxy S10’da artık Apple, Google ve Huawei gibi firmaların gerisinde kalmamak için, fotoğraflarla ilgili “neural network”, yapay zeka ve görüntü veri oranı görevleriyle ilgilenecek bir yardımcı işlemci üzerinde çalışıyor.

Samsung Galaxy S10’da Yardımcı Yapay Zeka İşlemcisi Bulunacak

Samsung bir önceki Note 9 ve S9’da kullandığı Exynos 9810 ile biyometrik verilerin güvenle saklandığı bir yardımcı işlemci geliştirmişti. Ancak karmaşık “neural network” özelliğini barındırmak için daha çok yazılım yaklaşımını kullandı.

Galaxy S10 ile bu durum değişiyor. Exynos 9820 yonga seti beraberinde özel bir yardımcı işlemci ile gelecek. Bu işlemci neural network görevleri, yapay zeka, konuşma tanıma ve gelişmiş derin öğrenme ile görüntü tanıma gibi konular için kullanılacak.

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